Spahiu: Kurti u tregua koprrac, duhej t’ia ofronte postin e presidentit PDK-së ose LDK-së
Profesori universitar, Nexhmedin Spahiu ka thënë se kryeministri Albin Kurti u tregua ‘koprrac’ gjatë bisedimeve me PDK-në e LDK-në për çështjen e presidentit.
Ai ka thënë se Kurti do të duhej t’i ofronte njërit nga liderët e këtyre partive postin e presidentit.
Spahiu ka vlerësuar se në këtë rast më i përshtatshmi për Kurtin do të ishte Lumir Abdixhiku president.
“Kurti u tregua shumë koprrac në bisedime me partneret, duke mos lëshuar pe. Ka pasur mundësinë që t’u thotë dy liderëve të partive opozitare dhe të zgjedh njërin prej tyre, tu thotë bjermi nënshkrimet dhe ti je president dhe me zgjedh cili i konvenon më shumë. Mendoj se Lumiri i kish leverdisë më shumë për shkak të fuqisë politike më të vogël”, ka thënë Spahiu në emisionin “Këndi i Debatit” në Tëvë1.
Ai ka vlerësuar se Abdixhiku do ta pranonte këtë ofertë dhe do të ishte i pranueshëm për amerikanët.
Sipas, Spahiut, Kurti ka rrezikuar që të humbë mbështetjen nëse shkohet në zgjedhje dhe sipas tij, edhe nëse del partia e parë, do të duhej të bëjë marrëveshje që veç presidentit të ndajë edhe postet në qeveri.
“Tash mundet edhe mos me i fitua zgjedhjet apo me dal partia e parë, por me rezultate më të dobëta dhe tash nëse nuk ka dashur me dhënë presidentin edhe gjysmën e Qeverisë. Ishte në pozitë që ta jepte vetëm presidentin”, ka thënë Spahiu.