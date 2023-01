Sot zhvillohet derbi Arsenal – Manchester United, formacionet e mundshme Në rrugën drejt titullit kampion në Premier Ligë, Arsenali sot do të duhet të kalojë një pengesë shumë të madhe. Skuadra e Mikel Artetës do të ballafaqohet me Manchester United, një tjetër skuadër kjo që po kalon nëpër një seri shumë të mirë të rezultateve. Përballë “Djajve të kuq” që kanë një numër të madh…