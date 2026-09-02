Sot shpallet aktgjykimi ndaj Xhelal Sveçlës për rastin e gazit lotsjellës në Kuvend

Sot pritet të shpallet aktgjykimi ndaj ministrit në detyrë të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, lidhur me rastin e hedhjes së gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës. Shpallja e aktgjykimit është caktuar të mbahet sot, më 2 shtator, duke filluar nga ora 09:00, në Pallatin e Drejtësisë, transmeton lajmi.net. Gjykata tashmë ka përfunduar shqyrtimin gjyqësor…

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02/09/2026 08:20

Sot pritet të shpallet aktgjykimi ndaj ministrit në detyrë të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, lidhur me rastin e hedhjes së gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës.

Shpallja e aktgjykimit është caktuar të mbahet sot, më 2 shtator, duke filluar nga ora 09:00, në Pallatin e Drejtësisë, transmeton lajmi.net.

Gjykata tashmë ka përfunduar shqyrtimin gjyqësor për këtë rast, ndërsa Sveçla akuzohet për hedhjen e gazit lotsjellës brenda sallës së Kuvendit gjatë seancave të kaluara.

Vendimi i gjykatës pritet të bëhet i ditur gjatë seancës së sotme./lajmi.net/

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