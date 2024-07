Sot përballen Spanja dhe Anglia në kërkim të trofeut Kombëtarja e Spanjës dhe ajo e Anglisë do të takohen sot (14 korrik) në “Olympiastadion” të Berlinit në kërkim të trofeut. Dy ekipet kombëtare do të përballen në finalen e madhe të Euro 2024 me fillim nga ora 21:00 në atë që premton të jetë një ndeshje spektakolare dhe emocionuese. “Furia e Kuqe”, për të…