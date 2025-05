Sot padia kundër ZRRE-së për shtrenjtim të rrymës Grupi qytetar “Asnjë Cent Më Shumë” ka njoftuar se të premten, në ora 11:00, do të dorëzojë zyrtarisht padi kundër Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) në lidhje me vendimin për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. “Padia do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Pallati i Drejtësisë. Pas dorëzimit të padisë, përfaqësues…