Sot nis futbolli evropian për klube: Liverpooli dhe Man City masin forcat për “Comunity Shield” Pas më shumë se dy muaj pritjeje, futbolli evropian kthehet sot, me disa ndeshje interesante. Fokusin kryesor pritet ta marrë ndeshja në mes të Liverpoolit dhe Manchester Cityt e cila do ta vendosë fituesin e asaj që quhet “Kupa e Anglisë”. Ndeshja do të luhet më fillim nga ora 18:00, në “King Power Stadium”, transmeton…