Sot me shi, ja parashikimi i motit
Sot në vendin tonë do të mbretërojë mot i vranët dhe me reshje shiu. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri 6 gradë celsius, ndërsa ato maksimale nga 7 deri 10 gradë celsius. Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit, me shpejtësi 1 deri 3 metra…
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Sot në vendin tonë do të mbretërojë mot i vranët dhe me reshje shiu.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri 6 gradë celsius, ndërsa ato maksimale nga 7 deri 10 gradë celsius.
Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit, me shpejtësi 1 deri 3 metra për sekondë, thuhet në raportin e parashikimit të motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.