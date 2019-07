Solskjaer konfirmon gjithçka për Pogban dhe Lukakun

Pogba, 26 vjeç, është këshilluar të largohet nga ‘Old Trafford’ në të ardhmen e afërt, me agjentin e tij Mino Raiola që kohët e fundit ka thënë se mesfushori dëshiron largimin nga ‘Djajtë e Kuq’.

Francezi ka qenë i lidhur ngushtë me Real Madridin dhe Juventusin, ndërkohë që Lukaku thuhet se do të largohet nga United, ndërsa Interi duket i interesuar për sulmuesin, përcjell lajmi.net.

“Ka pasur shumë fjalë dhe spekulime për shumë nga lojtarët tanë. Për mua, është biznis si zakonisht”, tha Solskjaer.

“Kur jeni në Man Utd, ju presin që të gjitha këto gjëra gjatë verës dhe, sigurisht, kam qenë në kontakt me Pogban, kam folu me të, kam folun me Romelun, me Rashy [Marcus Rashford], gjithasht me Jesse [Lingard], duke folur me të gjithë lojtarët pak a shumë gjatë verës si ju, ju mbani kontakte me ta”.

”Për aq sa jam i vetëdijshëm dhe deri më tani, nuk kemi marrë asnjë ofertë për asnjë prej lojtarëve tanë… Paul, ose shumica e lojtarëve tanë, kanë kontrata të gjata”. /Lajmi.net/