Sllovenia publikon përbërjen për ndeshjet kundër Kosovës dhe Suedisë
Kombëtarja e Sllovenisë ka publikuar listën për ndeshjet e mbetura kualifikuese në Botërorin e vitit 2026. Sllovenët, do t’i kenë dy ndeshje atë ndaj Kosovës dhe Suedisë, ndeshje këto të cilat mund të përcaktojnë fatin në grupin B.
Sport
04/11/2025 11:50
