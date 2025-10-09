Skuadra e njohur nga La Liga interesohet për Medon Berishën
Nga mediat pranë Real Sociedad bëjnë me dije se klubi bask po monitoron me vëmendjen mesfushorin e Kombëtares Medon Berisha. “Regjisori” shqiptar po jep spektakël këtë sezon të ri me ekipin e Lecce.
Madje në ndeshjen e Kupës së Italisë kundër Milanit, Berishës iu besua shiriti i kapitenit. “Shefat” e Sociedad kanë mbetur të impresionuar nga rendimenti i treguar prej 21-vjeçarit.
Objektivi kryesor i klubit spanjollë do të jetë transferimi i shqiptarit në merkaton e janarit. Vlera e Berishës sipas “Transfermarkt” është 1.5 milionë euro. Tashmë do të pritet me interes pretendimet e skuadrës së Leçe-s, teksa e kanë vendosur lojtarin në qendër të projektit.