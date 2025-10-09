Skuadra e njohur nga La Liga interesohet për Medon Berishën

Nga mediat pranë Real Sociedad bëjnë me dije se klubi bask po monitoron me vëmendjen mesfushorin e Kombëtares Medon Berisha. “Regjisori” shqiptar po jep spektakël këtë sezon të ri me ekipin e Lecce. Madje në ndeshjen e Kupës së Italisë kundër Milanit, Berishës iu besua shiriti i kapitenit. “Shefat” e Sociedad kanë mbetur të impresionuar…

Sport

09/10/2025 23:36

Nga mediat pranë Real Sociedad bëjnë me dije se klubi bask po monitoron me vëmendjen mesfushorin e Kombëtares Medon Berisha. “Regjisori” shqiptar po jep spektakël këtë sezon të ri me ekipin e Lecce.

Madje në ndeshjen e Kupës së Italisë kundër Milanit, Berishës iu besua shiriti i kapitenit. “Shefat” e Sociedad kanë mbetur të impresionuar nga rendimenti i treguar prej 21-vjeçarit.

Objektivi kryesor i klubit spanjollë do të jetë transferimi i shqiptarit në merkaton e janarit. Vlera e Berishës sipas “Transfermarkt” është 1.5 milionë euro. Tashmë do të pritet me interes pretendimet e skuadrës së Leçe-s, teksa e kanë vendosur lojtarin në qendër të projektit.

Artikuj të ngjashëm

October 9, 2025

Kosova mban stërvitjen e fundit para përballjes me Slloveninë – fokus...

October 9, 2025

Shqipëria mbyll përgatitjet në Tiranë për sfidën ndaj Serbisë, nesër udhëton...

October 9, 2025

Foda e Muriç me besim të plotë për fitore kundër Sllovenisë

October 9, 2025

Gjyqtari i finales së Ligës së Kampionëve do të ndajë drejtësinë...

October 9, 2025

Ndeshja kualifikuese për Botëror mes Spanjës dhe Gjeorgjisë në rrezik, shkak...

October 9, 2025

​Pamje të frikshme, futbollisti thyen qafën gjatë një ndeshjeje dhe rrezikon...

Lajme të fundit

Uran Ismaili: Një gjë sonte u bë e...

E premte me diell dhe vranësira

Pas tre vitesh nga Big Brother VIP, Efi...

Kurti përgëzon Donald Trumpin për marrëveshjen Izrael–Hamas: Fundi...