“Skenë si nga një film apokaliptik”, gazeta austriake për tragjedinë ku mbetën të vdekur edhe punëtorë nga Kosova
Një përplasje shurdhuese shkatërroi heshtjen, sekonda më vonë shpërthyen britma paniku – dhe pastaj sirenat u dëgjuan: Ajo që ndodhi të martën pasdite në lagjen Alsergrund të Vjenës dukej si një skenë nga një film apokaliptik. Katër punëtorë humbën jetën në aksidentin fatal në kantierin e ndërtimit. Gazeta “Krone” ishte në vendngjarje dhe e di…
Një përplasje shurdhuese shkatërroi heshtjen, sekonda më vonë shpërthyen britma paniku – dhe pastaj sirenat u dëgjuan: Ajo që ndodhi të martën pasdite në lagjen Alsergrund të Vjenës dukej si një skenë nga një film apokaliptik. Katër punëtorë humbën jetën në aksidentin fatal në kantierin e ndërtimit. Gazeta “Krone” ishte në vendngjarje dhe e di sekuencën e ngjarjeve.
Pak pas orës 14:00, tragjedia ndodhi në oborrin e një pallati apartamentesh në Porzellangasse në lagjen e 9-të. Gjatë punimeve të betonit, struktura papritmas dështoi: E gjithë skela, përfshirë kallëpet, u shemb – pikërisht në momentin kur pesë punëtorë po qëndronin mbi të.
Skela hapet – punëtorët bien drejt vdekjes
Sipas zjarrfikësve, struktura e betonit të sapo zbrazur u shemb papritur, duke varrosur burrat brenda. Tonë betoni dhe komponentë ndërtimi i tërhoqën punëtorët poshtë në humnerë, duke i varrosur poshtë tyre. “Punëtorët e ndërtimit që ishin në këtë strukturë betoni të sapo derdhur u shembën së bashku me skelat”, shpjegoi zëdhënësi i zjarrfikësve Martin Hofbauer.
“Pati një gjëmim jashtëzakonisht të fortë, pastaj dëgjova punëtorët e ndërtimit duke bërtitur. Pastaj filluan të binin sirenat.”, rrëfeu një banor.
Një banor vendas dëshmon katastrofën
Dëshmitarët okularë përshkruajnë sekonda dramatike: “Pati një gjëmim jashtëzakonisht të fortë, pastaj dëgjova punëtorët e ndërtimit duke bërtitur. Pastaj filluan të binin sirenat,” tregon një banor vendas që e pa aksidentin nga afër.
Zjarrfikësit, policia dhe ndihmësit mjekësorë mbërritën vetëm pak minuta pas shembjes – por shkalla e plotë e tragjedisë nuk ishte ende e qartë.
Një betejë e dëshpëruar kundër betonit dhe kohës
Mbi 100 personel emergjence luftuan përmes një fushe të rrezikshme me mbeturina. Elementet strukturorë të paqëndrueshëm, pluhuri dhe betoni penguan rëndë përpjekjet e shpëtimit. Në disa vende, shpëtimtarët duhej të gërmonin me duar të zhveshura për të arritur tek ata që ishin varrosur nën rrënoja.
Fillimisht, pati një shkëndijë shprese: Një burrë 45-vjeçar u shpëtua pas rreth 90 minutash, i plagosur rëndë. Ai pësoi lëndime të mëdha në kokë, krahë të thyer dhe dëmtime serioze të shtyllës kurrizore. Ai u dërgua në qendrën e traumës së një spitali, siç deklaroi Daniel Melcher i Shërbimit Profesional të Shpëtimit të Vjenës.
Megjithatë, për të tjerët, ndihma erdhi shumë vonë: Katër punëtorët e ndërtimit u varrosën nga betoni dhe vdiqën në vendngjarje.
Operatori i vinçit u detyrua të shihte gjithçka
Gjithashtu dramatike: Një operator vinçi u bë dëshmitar i pavullnetshëm i aksidentit. Ai duhej të qëndronte në kabinën e tij dhe të shihte ngjarjet nga lart – ai u mor në pyetje nga policia deri në mbrëmje.
Arsyeja pse struktura u shemb papritur është aktualisht e paqartë. Policia dhe inspektorati i punës po hetojnë intensivisht. Dëshmitarë të shumtë po merren në pyetje – përfshirë operatorin e vinçit.
Ndryshe, sipas informatave të para bëhet fjalë për 3 punëtorë të vdekur nga Kosova dhe një nga Bosnja. Sami Lushtaku, kryetar i Skenderajt konfirmoi se njëri nga viktimat është nga Klina e Poshtme.