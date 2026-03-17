“Skenë si nga një film apokaliptik”, gazeta austriake për tragjedinë ku mbetën të vdekur edhe punëtorë nga Kosova

Lajme

17/03/2026 23:30

Një përplasje shurdhuese shkatërroi heshtjen, sekonda më vonë shpërthyen britma paniku – dhe pastaj sirenat u dëgjuan: Ajo që ndodhi të martën pasdite në lagjen Alsergrund të Vjenës dukej si një skenë nga një film apokaliptik. Katër punëtorë humbën jetën në aksidentin fatal në kantierin e ndërtimit. Gazeta “Krone” ishte në vendngjarje dhe e di sekuencën e ngjarjeve.

Pak pas orës 14:00, tragjedia ndodhi në oborrin e një pallati apartamentesh në Porzellangasse në lagjen e 9-të. Gjatë punimeve të betonit, struktura papritmas dështoi: E gjithë skela, përfshirë kallëpet, u shemb – pikërisht në momentin kur pesë punëtorë po qëndronin mbi të.

Skela hapet – punëtorët bien drejt vdekjes

Sipas zjarrfikësve, struktura e betonit të sapo zbrazur u shemb papritur, duke varrosur burrat brenda. Tonë betoni dhe komponentë ndërtimi i tërhoqën punëtorët poshtë në humnerë, duke i varrosur poshtë tyre. “Punëtorët e ndërtimit që ishin në këtë strukturë betoni të sapo derdhur u shembën së bashku me skelat”, shpjegoi zëdhënësi i zjarrfikësve Martin Hofbauer.

Dëshmitarët okularë përshkruajnë sekonda dramatike: “Pati një gjëmim jashtëzakonisht të fortë, pastaj dëgjova punëtorët e ndërtimit duke bërtitur. Pastaj filluan të binin sirenat,” tregon një banor vendas që e pa aksidentin nga afër.

Zjarrfikësit, policia dhe ndihmësit mjekësorë mbërritën vetëm pak minuta pas shembjes – por shkalla e plotë e tragjedisë nuk ishte ende e qartë.

Një betejë e dëshpëruar kundër betonit dhe kohës

Mbi 100 personel emergjence luftuan përmes një fushe të rrezikshme me mbeturina. Elementet strukturorë të paqëndrueshëm, pluhuri dhe betoni penguan rëndë përpjekjet e shpëtimit. Në disa vende, shpëtimtarët duhej të gërmonin me duar të zhveshura për të arritur tek ata që ishin varrosur nën rrënoja.

Fillimisht, pati një shkëndijë shprese: Një burrë 45-vjeçar u shpëtua pas rreth 90 minutash, i plagosur rëndë. Ai pësoi lëndime të mëdha në kokë, krahë të thyer dhe dëmtime serioze të shtyllës kurrizore. Ai u dërgua në qendrën e traumës së një spitali, siç deklaroi Daniel Melcher i Shërbimit Profesional të Shpëtimit të Vjenës.

Megjithatë, për të tjerët, ndihma erdhi shumë vonë: Katër punëtorët e ndërtimit u varrosën nga betoni dhe vdiqën në vendngjarje.

Imazhe nga vendi i ngjarjes:

Operatori i vinçit u detyrua të shihte gjithçka

Gjithashtu dramatike: Një operator vinçi u bë dëshmitar i pavullnetshëm i aksidentit. Ai duhej të qëndronte në kabinën e tij dhe të shihte ngjarjet nga lart – ai u mor në pyetje nga policia deri në mbrëmje.

Arsyeja pse struktura u shemb papritur është aktualisht e paqartë. Policia dhe inspektorati i punës po hetojnë intensivisht. Dëshmitarë të shumtë po merren në pyetje – përfshirë operatorin e vinçit.

Ndryshe, sipas informatave të para bëhet fjalë për 3 punëtorë të vdekur nga Kosova dhe një nga Bosnja. Sami Lushtaku, kryetar i Skenderajt konfirmoi se njëri nga viktimat është nga Klina e Poshtme.

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të mërkurën

“Ditë e rëndë”, Jashari reagon për vdekjen e...

S’ka stenda në Kardiologji – trajtohen veç rastet...

Kjo është punishtja në Vjenë ku humbën jetën...