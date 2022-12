Skandaloze: Tifozen e largojnë me forcë nga stadiumi, pasi bëri me duar shqiponjën dykrenare

Zvicra – Serbia është një ndeshje që përveç futbollit, ndërlidhet edhe me gjërat jashtë fushës.

Kjo për shkak të futbollistëve kosovarë, por që luajnë për helvetikët.

Sot ka ndodhur një ngjarje e pazakonshme, jo në fushë, por në ulëset e stadiumit.

Një tifoze është detyruar të largohet nga stadiumi, pasi bëri shqiponjën.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell momentin skandaloz kur e detyrojnë atë të largohet./Lajmi.net/

A fan has just been escorted out of #SRB vs #SUI as she does the Albanian double-eagle gesture #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qZW0xCtLuM

— Neil Barker (@Mockneyrebel) December 2, 2022