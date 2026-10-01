Skandali me videot intime, zbulohet dëshmia e Adrian Hilës: Kamerat janë vendosur për qëllime sigurie
Adrian Hila ka deklaruar në polici se ka qenë ai që ka vendosur kamerat në banesën e tij, por ka mohuar se qëllimi i tyre ka qenë regjistrimi i momenteve intime. Gjatë dëshmisë së tij Hila ka shpjeguar se kamerat janë vendosur për qëllime sigurie, pas rasteve të vjedhjeve të raportuara në zonën ku banonte.…
ShowBiz
Adrian Hila ka deklaruar në polici se ka qenë ai që ka vendosur kamerat në banesën e tij, por ka mohuar se qëllimi i tyre ka qenë regjistrimi i momenteve intime.
Gjatë dëshmisë së tij Hila ka shpjeguar se kamerat janë vendosur për qëllime sigurie, pas rasteve të vjedhjeve të raportuara në zonën ku banonte.
Sipas deklarimit të tij, kamerat ishin vendosur në vitin 2022, pra përpara publikimit të videove intime që kanë qarkulluar së fundmi në rrjet.
Hila ka thënë se bëhej fjalë për kamera të thjeshta, të vendosura në pika të ndryshme brenda dhe jashtë banesës, me synim mbrojtjen e pronës.
Sipas tij, kamerat nuk kishin memorie për ruajtjen e pamjeve, por funksiononin online.
Në lidhje me publikimin e videove, Hila ka deklaruar se për ngjarjen është vënë në dijeni nga miq të tij.
Hetimet për rrethanat e regjistrimit dhe publikimit të materialeve vijojnë, ndërsa autoritetet po verifikojnë mënyrën se si pamjet kanë përfunduar në qarkullim publik.
Dëshmia:
“Kamerën e kam vendosur sepse fqinjëve iu vidheshin vazhdimisht banesat. Duke qenë se e kam ambjent të rëndësishëm pune, kamerat i kam vendosur që nëse do të kishte tentativa vjedhjeje, të isha vigjilent. Në dijeninë time kanë qenë kamera që regjistronin dhe fshinin vetë. Nuk kam ndezur apo fikur asnjë kamera kur ka hyrë dikush në dhomën time. Gjithçka ka ndodhur aty dhe është parë, ka qenë me dëshirën e palëve. Nuk kam dijeni as si janë bërë këto regjistrime dhe për më tepër se si këto pamje kanë përfunduar në faqe +18. Jam i tronditur. Personat e përfshirë nuk më kanë fajësuar dhe e dinë që unë nuk kam bërë asnjë filmim me koshiencë”