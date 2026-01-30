Skandali me grantet – Prokuroria Speciale konfirmon se e ka intervistuar edhe Fitore Pacollin
Prokuroria Speciale e Kosovës sot e ka intervistuar për rastin e granteve ish-ministrin e Bujqësisë, kryetarin e tanishëm të Mitrovicës së Jugut, Faton Peci.
Këtë për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Prokurorisë Speciale të Kosovës, Arbnora Luta.
“Ju njoftojmë se z. Faton Peci është intervistuar në cilësinë e të pandehurit në rastin e granteve,i cili është në trajtim nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës.”, tha ajo.
Përveç Pecit, për këtë rast, Prokuroria ka konfirmuar për lajmi.net se e ka intervistuar edhe deputeten e Lëvizjes Vetëvendosje, Fitore Pacolli.
Lajmi.net ka tentuar të marr një koment nga Pacolli në lidhje me këtë çështje, por ajo deri në momentin e publikimit të këtij lajmi nuk është përgjigjur.
Familjarët e deputetes së VV-së si vëllai e daja i saj janë raportuar se kanë përfituar grante nga ministria e Bujqësisë, sa ishte ministër Peci.
Kurse, Faton Peci ka dal me një reagim në Facebook, duke thënë se ka qenë transparent me Prokurorinë gjatë intervistimit.
“Në prokurori, sikur gjithmonë gjatë jetës sime, isha transparent, i qartë dhe i drejtpërdrejtë në lidhje me shpjegimet rreth çështjes dhe rolit që kam pasur si Ministër në procesin e granteve të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.”, tha ai ndër të tjera në postimin e bërë./lajmi.net/