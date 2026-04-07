Skandal në Gjakovë: Vajza e denoncon babain në Polici për sulm seksual, i dyshuari ndalohet për 48 orë

Lajme

07/04/2026 22:32

Një rast shumë i rëndë ka ndodhur në Gjakovë.

Në Stacionin Policor në Gjakovë, janë paraqitur sot nëna me vajzën e saj të mitur, për të raportuar një rast të dyshimit për sulm seksual nga babi i saj.

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi.

“Më datë 7 prill 2025 në Stacionin Policor në Gjakovë, janë paraqitur një nënë me vajzën e saj të mitur për të raportuar një rast të dyshimit për sulm seksual, ku si i dyshuar është një person i moshës madhore, anëtar i ngushtë i familjes. Për t’u siguruar që e mitura të trajtohet me kujdesin e duhur, ajo është dëgjuar nga Njësia Rajonale e Hetimeve në prani të zyrtares nga Qendra për Punë Sociale”, ka njoftuar Krasniqi.

Ajo ka thënë se Policia ka arritur ta lokalizojë dhe arrestojë të dyshuarin.

“Në koordinim të plotë me prokurorin e shtetit, ai është ndaluar për 48 orë dhe ndaj tij është inicuar rasti ‘Sulmi seksual'”, ka thënë Krasniqi. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 7, 2026

A do të kthehet në LDK në zgjedhjet e ardhshme? –...

April 7, 2026

Bajqinovci thotë se Osmani nuk ndikoi në heqjen e masave: Ajo...

April 7, 2026

Osmani për Kurtin: Unë e mbrojta kur të gjithë donin ta...

April 7, 2026

Operacioni “Epic Fury”, SHBA nis dronë sulmues kundër Iranit

April 7, 2026

Kërcënimi i Trumpit me shkatërrim të civilizimit iranian, deklarohet zëdhënësja e...

April 7, 2026

Xhamia shqiptare 15 milionëshe në St.Gallen aktivizon zviceranët: “Nga vijnë paratë”,...

Lajme të fundit

A do të kthehet në LDK në zgjedhjet...

Bajqinovci thotë se Osmani nuk ndikoi në heqjen...

“Kfillet” Reali, Mbappe shënon – Bayern vazhdon të...

​Kane shënon në minutat e para të pjesës së dytë, 2-0 për Bayern