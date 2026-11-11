Ish-futbollisti mitrovicas Xhevat Prekazi varroset nesër në Beograd

Ish-futbollisti mitrovicas, Xhevat Prekazi, i cili ka ndërruar jetë para tre ditësh do të varroset nesër, më 12 nëntor 2026, në Beograd. Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur përmes një njoftimi të familjes, e cila ka bërë të ditur se ceremonia mortore do të nisë nga Xhamia Bajrakli në Beograd, pas faljes…

Sport

11/11/2026 15:43

Ish-futbollisti mitrovicas, Xhevat Prekazi, i cili ka ndërruar jetë para tre ditësh do të varroset nesër, më 12 nëntor 2026, në Beograd.

Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur përmes një njoftimi të familjes, e cila ka bërë të ditur se ceremonia mortore do të nisë nga Xhamia Bajrakli në Beograd, pas faljes së namazit të drekës, në orën 12:00.

Familjarët kanë njoftuar se varrimi do të mbahet ditën e enjte.

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