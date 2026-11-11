Ish-futbollisti mitrovicas Xhevat Prekazi varroset nesër në Beograd
Ish-futbollisti mitrovicas, Xhevat Prekazi, i cili ka ndërruar jetë para tre ditësh do të varroset nesër, më 12 nëntor 2026, në Beograd. Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur përmes një njoftimi të familjes, e cila ka bërë të ditur se ceremonia mortore do të nisë nga Xhamia Bajrakli në Beograd, pas faljes…
Sport
Ish-futbollisti mitrovicas, Xhevat Prekazi, i cili ka ndërruar jetë para tre ditësh do të varroset nesër, më 12 nëntor 2026, në Beograd.
Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur përmes një njoftimi të familjes, e cila ka bërë të ditur se ceremonia mortore do të nisë nga Xhamia Bajrakli në Beograd, pas faljes së namazit të drekës, në orën 12:00.
Familjarët kanë njoftuar se varrimi do të mbahet ditën e enjte.