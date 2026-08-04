S’ka pritje në pikat kufitare, 5 minuta në secilën hyrje
Mëngjesi i së martës i ka gjetur të qeta pikat kufitare të Kosovës. Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet më të gjata vijojnë deri në 5 minutë. Dhe kjo pritje vlen për të gjitha pikëkalimet kufitare.
Lajme
04/08/2026 08:47
Mëngjesi i së martës i ka gjetur të qeta pikat kufitare të Kosovës.
Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet më të gjata vijojnë deri në 5 minutë.
Dhe kjo pritje vlen për të gjitha pikëkalimet kufitare.