S’ka pritje në pikat kufitare, 5 minuta në secilën hyrje

Mëngjesi i së martës i ka gjetur të qeta pikat kufitare të Kosovës. Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet më të gjata vijojnë deri në 5 minutë. Dhe kjo pritje vlen për të gjitha pikëkalimet kufitare.

Lajme

04/08/2026 08:47

Mëngjesi i së martës i ka gjetur të qeta pikat kufitare të Kosovës.

Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet më të gjata vijojnë deri në 5 minutë.

Dhe kjo pritje vlen për të gjitha pikëkalimet kufitare.

Artikuj të ngjashëm

August 4, 2026

A po ia lë Vetëvendosje postin e presidentit LDK-së? Qorolli: Qorrolli:...

August 4, 2026

Moti për sot

August 4, 2026

​BE kërkon forcimin e kufijve pas valës së emigrantëve në Spanjë

August 3, 2026

Trump paralajmëron Iranin: Ky është shansi i fundit

August 3, 2026

Irani mohon Trumpin: Nuk ka negociata me SHBA-në për t’i dhënë...

July 22, 2026

Facebook dhe Instagram bien nga funksioni për herë të dytë brenda 72 orëve

Lajme të fundit

A po ia lë Vetëvendosje postin e presidentit...

Moti për sot

​BE kërkon forcimin e kufijve pas valës së emigrantëve në Spanjë

Kurti e Abdixhiku takohen sot në Kuvend, PDK e Aleanca refuzojnë ftesën