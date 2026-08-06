“S’ka debat”, deputetët protestojnë dhe ia përkujtojnë Kurtit se nuk lejohet debat sot në Kuvend

Kryeministri në detyrë, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti doli në foltore kur kryesuesi Avni Dehari e ftoi një përfaqësues nga partia e parë që ta bëjë propozimin për kryeparlamentar. Kurti nisi të fliste për takimet me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza dhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Ndërsa…

Lajme

06/08/2026 11:56

Kryeministri në detyrë, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti doli në foltore kur kryesuesi Avni Dehari e ftoi një përfaqësues nga partia e parë që ta bëjë propozimin për kryeparlamentar.

Kurti nisi të fliste për takimet me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza dhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku.

Ndërsa po fliste, disa deputetë protestuan nga vendet e tyre, duke i kërkuar kryesuesit që të mos e lejonte Kurtin të fliste jashtë rendit të ditës.

“S’ka debat”, u dëgjua të thonin disa deputetë.

Dehari, u kërkoi atyre të mbajnë qetësi.

“Ju lutem për qetësi”.

Në fillim të seancës, Dehari bëri të ditur rendin e ditës dhe theksoi se “në seancën konstituive nuk zhvillohet debat”.

Artikuj të ngjashëm

August 7, 2026

Aksident në orët e para të mëngjesit në Gjilan, lëndohen katër persona

August 7, 2026

Dështon sërish mbledhja e KGjK-së pas bojkotimit nga 5 anëtarë- Rrustem...

August 7, 2026

U ekstradua dje nga Spanja në Kosovë: Kush është Dukagjin Nikollaj?

August 7, 2026

​Veç Bosnja më “poshtë” se Kosova në zbatimin e Planit të...

August 6, 2026

Zelensky shkarkon ambasadorët në Shqipëri, Kroaci dhe Mal të Zi

August 6, 2026

Senatori amerikan pret që përkrahja dypartiake ta shtyjë përpara projektligjin për...

Lajme të fundit

Aksident në orët e para të mëngjesit në Gjilan, lëndohen katër persona

Dështon sërish mbledhja e KGjK-së pas bojkotimit nga...

U ekstradua dje nga Spanja në Kosovë: Kush është Dukagjin Nikollaj?

​Një dekadë prej kur Majlinda Kelmendi bëri historinë...