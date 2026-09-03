Situatë kritike nga zjarret në Mat dhe Bulqizë, flakët përfshinë disa stane gjatë natës

Situatë alarmante paraqitet në zonën e Trodhnes në njësinë administrative Ulëz të Bashkisë Mat ku zjarri vijon të jetë aktiv Gjatë natës, flakët kanë përfshirë disa stane të barinjve, duke djegur kasolle, ambiente për bagëtitë dhe një banesë. Pavarësisht ndërhyrjes nga ajri ku prej katër ditësh një helikopter po punon në zonat e përfshira nga…

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03/09/2026 10:26

Situatë alarmante paraqitet në zonën e Trodhnes në njësinë administrative Ulëz të Bashkisë Mat ku zjarri vijon të jetë aktiv Gjatë natës, flakët kanë përfshirë disa stane të barinjve, duke djegur kasolle, ambiente për bagëtitë dhe një banesë.

Pavarësisht ndërhyrjes nga ajri ku prej katër ditësh një helikopter po punon në zonat e përfshira nga zjarri deri në orët e vona të mbrëmjes, situata vijon të mbetet kritike edhe sot. Një tjetër vatër zjarri është aktivizuar mbrëmjen e kaluar në fshatin Mallunxë, në njësinë administrative Lis të Matit. Forcat zjarrfikëse dhe punonjësit e emergjencave civile ndodhen në terren dhe po punojnë për izolimin e flakëve, pasi rrezikohen edhe banesat.

Ndërkohë, situata paraqitet problematike edhe në Bashkinë Bulqizë. Një vatër zjarri vijon të jetë aktive në malin e Lepurit, ku po punohet për vënien e saj nën kontroll.

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