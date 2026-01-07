Situatë kritike në Gjirokastër dhe Durrës, qindra banesa nën ujë e familje të evakuuara

Në Shqipëri, vijon të mbetet kritike situata nga përmbytjet, për shkak të reshjeve të dendura të shiut që prej ditës së djeshme. Sipas raportimeve të Top Channel, më e goditura nga përmbytjet është Gjirokastra. 70 biznese, shumë shtëpi dhe automjete janë shkatërruar në lagjen “18 shtatori”. Pamjet gati apokaliptike me masive inertesh dhe gurësh në…

Lajme

07/01/2026 12:49

Në Shqipëri, vijon të mbetet kritike situata nga përmbytjet, për shkak të reshjeve të dendura të shiut që prej ditës së djeshme.

Sipas raportimeve të Top Channel, më e goditura nga përmbytjet është Gjirokastra. 70 biznese, shumë shtëpi dhe automjete janë shkatërruar në lagjen “18 shtatori”. Pamjet gati apokaliptike me masive inertesh dhe gurësh në rrugë e dyqane janë pasojë e vërshimeve masive të lumenjve dhe përrenjve.

Nga ana tjetër, në Durrës të paktën 800 banesa janë përmbysur dhe 304 persona janë evakuuar. Një ditë pas reshjeve të dendura të shiut, situata në Durrës duket më e qetë, por mbetet problematike gjendja në disa zona të qytetit, kryesisht në periferi. Edhe në burgun  e Durrësit situata mbetet problematike.

Gjatë natës në Lezhë pati më pak reshje, por sot situata paraqitet më problematike në Laç. Disa familje janë evakuuar dhe shumë shtëpi janë të rrethuara nga uji.

Ndërkohë niveli i lumit Vjosa ka arritur në 7.2 metra mbi nivelin e detit dhe po i afrohet pikës kritike. Raportohet të ketë dalë nga shtrati në zonën e pazarit pranë urës së Mifolit.

Situata paraqitet mjaft e rëndë në disa zona të thella të Bashkisë Kukës, ku një numër i madh fshatrash vijojnë të jenë të bllokuara si pasojë e motit të keq dhe rrëshqitjeve masive të dherave.

Artikuj të ngjashëm

January 7, 2026

Vërshimet në Kosovë | Ymeri kritikon qeverinë Kurti: Shpenzimet për Mbrojtjen...

January 7, 2026

Situata në pikat kufitare: Kthimi i mërgimtarëve shkon pa vonesa të mëdha

January 7, 2026

Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve

January 7, 2026

KQZ: Jemi në përfundim të numërimit të të gjitha votave të 28 dhjetorit

Lajme të fundit

Zhdukja e Memli Krasniqit – dy javë, asnjë...

Vërshimet në Kosovë | Ymeri kritikon qeverinë Kurti:...

Situata në pikat kufitare: Kthimi i mërgimtarëve shkon pa vonesa të mëdha

Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve