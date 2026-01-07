Situatë kritike në Gjirokastër dhe Durrës, qindra banesa nën ujë e familje të evakuuara
Lajme
Në Shqipëri, vijon të mbetet kritike situata nga përmbytjet, për shkak të reshjeve të dendura të shiut që prej ditës së djeshme.
Sipas raportimeve të Top Channel, më e goditura nga përmbytjet është Gjirokastra. 70 biznese, shumë shtëpi dhe automjete janë shkatërruar në lagjen “18 shtatori”. Pamjet gati apokaliptike me masive inertesh dhe gurësh në rrugë e dyqane janë pasojë e vërshimeve masive të lumenjve dhe përrenjve.
Nga ana tjetër, në Durrës të paktën 800 banesa janë përmbysur dhe 304 persona janë evakuuar. Një ditë pas reshjeve të dendura të shiut, situata në Durrës duket më e qetë, por mbetet problematike gjendja në disa zona të qytetit, kryesisht në periferi. Edhe në burgun e Durrësit situata mbetet problematike.
Gjatë natës në Lezhë pati më pak reshje, por sot situata paraqitet më problematike në Laç. Disa familje janë evakuuar dhe shumë shtëpi janë të rrethuara nga uji.
Ndërkohë niveli i lumit Vjosa ka arritur në 7.2 metra mbi nivelin e detit dhe po i afrohet pikës kritike. Raportohet të ketë dalë nga shtrati në zonën e pazarit pranë urës së Mifolit.
Situata paraqitet mjaft e rëndë në disa zona të thella të Bashkisë Kukës, ku një numër i madh fshatrash vijojnë të jenë të bllokuara si pasojë e motit të keq dhe rrëshqitjeve masive të dherave.