Si të votoni me postë? KQZ-ja jep udhëzimet
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dalë me udhëzime se si duhet votuar me postë, për garën e balotazhit për kryetar komunash. Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale mbahet më 9 nëntor, teksa KQZ-ja bën me dije se zarfi duhet të dërgohet deri më 8 nëntor, shkruan IndeksOnline. Përmes fotografive, KQZ-ja sqaron procesin e votimit. Zarfi…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dalë me udhëzime se si duhet votuar me postë, për garën e balotazhit për kryetar komunash.
Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale mbahet më 9 nëntor, teksa KQZ-ja bën me dije se zarfi duhet të dërgohet deri më 8 nëntor, shkruan IndeksOnline.
Përmes fotografive, KQZ-ja sqaron procesin e votimit. Zarfi i pranuar nga KQZ-ja është i mbyllur, teksa në të gjendet fletëvotimi, zarfi i fshehtësisë në ngjyrë të bardhë, zarfi kthyes me ngjyrë kafe dhe shiriti mbyllës.
Më poshtë detaje: