Si të shëroni thembrat e plasaritura

Thembrat e plasaritura shpesh janë një dhimbje e madhe, veçanërisht nëse i lëmë shumë gjatë pa trajtim.

Por, edhe në qoftë se nuk po shkaktojnë dhimbje, askush nuk do të pëlqejë të ketë pjesën e këmbëve aq të dëmtuar.

Emily Splichal, trajtuese e këmbëve, me qendër në New York, tregon të vërtetën se çfarë shkakton fillimin e thembrave të plasaritura, metodat dhe produktet më të mira për trajtimin dhe rivendosjen e këmbëve tona në gjendjen më të mirë dhe si të parandalojmë që të mos ndodhë përsëri i gjithë problemi.

Çfarë shkakton thembra të plasaritura?

“Këmbët tona stresohen çdo ditë me një të ecje mesatare 5,000 deri 8,000 hapa në ditë te personat e rritur”, shpjegon Dr. Splichal.

“E gjithë kjo goditje në trotuar jo vetëm që streson muskujt e këmbës, por edhe lëkurën e thembrave”.

Fatkeqësisht, mënyra natyrale që ecim – thembra, shputë, thembra, shputë – mund të shtojë shumë presion në pjesën e prapme të këmbëve tona dhe ta bëjë zonën më të dëmtuar.

Ndërrimi e këpucëve tona në mot të ngrohtë mund të shtojë gjithashtu dëmtime, e cila është veçanërisht problematike pasi kjo është pikërisht koha kur ne ekspozojmë më shumë këmbët tona.

“Thembrat e thata janë shumë të zakonshme në të gjitha situatat dhe stinët, por unë e shoh atë pak më të zakonshme në muajt e verës pasi ka përdorim të rritur të sandaleve dhe ekspozimit të hapur ndaj lëkurës”, thotë Splichal, transmeton Telegrafi.

“Pa eksfolimin dhe hidratimin e duhur, shkalla e formimit të thembrave të thatë mund të shpejtohet”.

Cili është trajtimi më i mirë për thembrat e plasaritura?

Sipas Splichal, hidratimi i përditshëm është çelësi për zbutjen e thembrave të plasaritura, plus eksfolimi i tyre në baza javore. Ajo sugjeron ta bëni atë pjesë të rutinës suaj të natës dhe të vishni një palë çorape, pasi hidratimi mund të funksionojë më mirë.

Splichal shton se nëse thembrat tuaja të plasaritura janë përhapur deri në pikën kur ka një thyerje në lëkurë, të cilat njihen si çarje, mund të jeni në një rrezik më të lartë për bakteret dhe infeksionet. Nëse këmbët tuaja kanë arritur në atë pikë ose nuk do të përmirësoheni me hidratim dhe eksfolim të rregullt – është ndoshta koha që të bëni një takim me profesionistët.

Gjëja më e rëndësishme të mbani mend për trajtimin dhe mbrojtjen e thembrave tuaja: qëndrueshmëri. “Kjo do të thotë që hidratimi për thembrat e thata dhe të plasaritura duhet të jetë i vazhdueshëm çdo natë, për disa javë”, thotë ajo. Duke e ruajtur atë rutinë thembrat tuaja kthehen në gjendjen e duhur, kështu që nuk do të duhet të kaloni nëpër tërë procesin përsëri!