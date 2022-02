Si të largoni aromën e cigares nga shtëpia dhe mobiljet tuaja

Si të lani muret për të hequr erën e tymit

Edhe pse shumë pronarë të shtëpive përdorin një përzierje amoniaku për të hequr erën e tymit, ka alternativa natyrale ndaj kimikateve të ashpra që mund t’i provoni së pari. Sipas Fionës, “Një metodë më pak e ashpër, por efektive është të përzieni një sapun të mirë me ujë dhe vajra esencialë të zgjedhjes suaj dhe më pas të pastroni muret me një leckë mikrofibër”.

Ju gjithashtu mund të bëni një përzierje duke përdorur ½ filxhan sodë buke, një filxhan uthull të bardhë dhe ujë të nxehtë. Kjo do të ndihmojë gjithashtu për të hequr çdo njollë në mure që mund të kontribuojnë në erën.

Si të hiqni erën e tymit nga qilimat dhe tapetat

“Përdorimi i deodorantit të qilimave, pastruesit të lëngshëm të qilimave ose pluhurit për pastrimin e qilimave dhe sodës së bukës me vajra esencialë të zgjedhjes suaj janë mënyra të shkëlqyera për të hequr erën e tymit nga qilimat,” thotë Fiona. Nëse jeni duke përdorur një pastrues qilimash, ndiqni udhëzimet në enën e produktit. Nëse përdorni sodë buke, spërkateni në tapet dhe lëreni të qëndrojë deri në disa ditë përpara se ta pastroni me fshesë me korrent.

Si të ajrosni dhomat për të hequr erën e tymit

Ventilimi i dhomave është një mënyrë efektive për të eliminuar erërat më pak intensive të tymit. Megjithatë, Fiona rekomandon që të keni një ose më shumë tifozë rrotullues me dritare të hapura për rezultate më të mira sesa thjesht t’i lini dritaret hapur.

Një masë shtesë që mund të merrni për rezultatet më të mira është investimi në një pastrues ajri, i cili gjithashtu do të përmirësojë cilësinë e përgjithshme të ajrit në shtëpinë tuaj. Nëse keni një pastrues ajri, mos harroni të ndërroni shpesh filtrat e ajrit, pasi ato mund të përmbajnë grimca tymi.

Produktet thelbësore që ju nevojiten për të hequr tymin

“Disa nga produktet bazë që mbaj në shtëpinë time janë deodorant qilimash dhe pastrues të lëngshëm ose pluhur qilimash, të cilat bëjnë një punë të shkëlqyeshme për t’i bërë qilimat sërish erë të freskët dhe të pastër,” thotë ai. Fiona. Soda e bukës është gjithashtu thelbësore, thotë ai. Mund të përzihet me vajra esencialë ose me uthull të bardhë të distiluar. /Lajmi.net/