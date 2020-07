Si të humbisni peshë

Reduktimi i mbipeshës abdominale mund të ul rreziqet e shëndetit, por pavarësisht pretendimeve që mund të keni parë në internet, asnjë diete tendencioze nuk mund t’ju ndihmojë në mënyrë specifike të eliminoni dhjamin e barkut, sipas një artikulli në Journal & Health Fitness Journal te ACSM, transmeton lajmi.net.

Një dietë e shëndetshme nga zemra e pasur me fibra dhe yndyrna të ngopura të pakta është një mënyrë e shkëlqyeshme për të parandaluar dhe zvogëluar obezitetin e barkut.

Çfarë është e re në të ushqyerit?

Midis epidemisë së vazhdueshme, ka vëmendje në rritje ndaj rreziqeve shëndetësore të lidhura me mbipesha e barkut, yndyra e tepërt e ruajtur përreth barkut, shkruan alternativemedicine. Sipas të dhënave më të fundit, 54% e amerikanëve kanë trashje barku, ndërsa perimetri mesatar i belit po rritet.

Matja e perimetrit të belit është metoda më e zakonshme dhe e përshtatshme për vlerësimin e mbipeshës së barkut, dhe korrespondon mirë me teknikat e tjera (absorbimi me rreze x-energji të dyfishtë dhe skanimet CT / MRI).

Rreziku i mbipeshës abdominale rritet me kalimin e moshës, sidomos te gratë, dhe me ndryshime në nivelin e hormoneve.

A mund të ndihmojë dieta për të luftuar trashjen e barkut?

Interneti është plot me pretendime ekstravagante të “zbulimeve të reja” për “kurimin e yndyrës në bark”, transmeton lajmi.net.

Dietat e parashikuara si ulje të mbipeshës abdominale përfshijnë agjërimin me ndërprerje, dietat me proteina të larta, dietën “Paleo” dhe çajin jeshil, midis shumë të tjerëve. Por ka mungesë të provave të një cilësie të lartë në këto dieta trenduese, asnjë prej të cilave nuk është treguar më efektive sesa llojet e tjera të dietave të kufizuara me energji (me kalori të ulët).

Lajmi i mirë është se disa karakteristika diete duken të dobishme në zvogëlimin ose parandalimin e mbipeshës së barkut, veçanërisht marrja më e ulët e yndyrave të ngopura dhe marrja më e lartë e fibrave.

Dr. Pilolla rekomandon që profesionistët e shëndetit dhe fitnesit të vlerësojnë dhe monitorojnë mbipesha e barkut tek klientët e tyre, dhe të vlerësojnë rreziqet e tyre kardiometabolike të shëndetit.

Klientët duhet të edukohen për dietat e shëndetshme të zemrës të bazuara në prova; të punosh me një Nutricionues të dietave të regjistruara mund të ndihmojë në arritjen e humbjes së shëndetshme të peshës përmes dietës dhe stërvitjes. /Lajmi.net/