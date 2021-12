Si të hiqni njollat e fondatinës nga veshjet – 3 zgjidhje të shpejta

A jeni bërë me njollë pa dashur, sa herë keni përqafuar një shoqe e cila ka qenë e lyer? Ose mund të ketë ndodhur dhe e kundërta ju mund të keni bërë me njollë këmishën e të dashurit apo një shoku ose shoqeje.

Është e vështirë që kjo njollë të hiqet menjëherë duke u shkundur ose me ujë, por ka disa mënyra efikase të cilat janë:

Nëse fondatina ka njollosur një veshje të bardhë, nga këmisha te bluzat, deri te pantallonat, fillimisht duhet të hiqni pjesën sipërfaqësore të njollës, ndoshta duke përdorur një thikë për të hequr produktin e tepërt.

Nëse nuk dëshironi të përdorni pastruesit dhe zbardhuesit klasikë (në lavatriçe), preferohet përdorimi i peroksidit të hidrogjenit i cili, duke pasur një fuqi të jashtëzakonshme zbardhuese, mund të heqë njollën në pak minuta.

Cilat janë hapat që duhen ndjekur? Thjesht derdhni peroksidin e hidrogjenit direkt në zonën e njollosur, duke e lyer me një leckë mikrofibër, por duke pasur kujdes që të mos e fërkoni. Në këtë mënyrë në fakt shmangim zgjerimin e mëtejshëm të njollës. Pasi e lini të veprojë për disa minuta, derdhni ujë të gazuar dhe papastërtitë do të zhduken.

Si të hiqni njollat ​​e fondatinës nga rrobat e pambukut

Në veshjet pambuku është e nevojshme të përdorni qumësht. Qoftë pastrues qumështi apo qumësht që pihet, nuk ka rëndësi, në të dyja rastet ka aftësi të jashtëzakonshme për heqjen e njollave.

Për të shmangur rrëmujën, pëlhura që do të trajtohet duhet të vendoset në një peshqir, në këtë pikë mund të derdhni pika qumështi në zonën që është bër ënjolla. Thjesht lëreni të veprojë për disa minuta përpara se të vendosni gjithçka në lavatriçe (pa shpëlarje).

Si të hiqni fondatinën nga veshje sintetike dhe mëndafshi

Pëlhurat sintetike, rrobat me ngjyra dhe mëndafshi duhet të lyhen me sapun. Si ta përdorni për të hequr fondatinën? Së pari ju duhet të lyeni zonën e bërë me njollë me ujë të ngrohtë dhe një leckë mikrofibër.

Në atë pikë, mund të derdhni një pikë sapuni të lëngshëm kastile ose të fërkoni butësisht copën e ngurtë të lagur të sapunit. Pasi të lini gjithçka të veprojë për rreth dhjetë minuta, mund të vazhdoni me shpëlarje. /Lajmi.net/