Si ndryshon seksi ndër vite? Ndryshimet tek gratë dhe burrat

Çfarë është seksi? Duket si një pyetje e thjeshtë, por shkencëtarët ende nuk mund të bien dakord se çfarë saktësisht ndikon në shtytjen seksuale ose si ta masni atë tek burrat ose gratë, shkruan “Revista Psikologji”.

Ndërsa hormonet luajnë një rol, nuk është gjithmonë e qartë se sa ndryshim bëjnë. Por faktorë të tjerë – psikologjikë, socialë dhe fizikë – gjithashtu punojnë së bashku për të krijuar epshin tuaj, transmeton lajmi.net.

Burrat: Të 20-tat tuaja

Testosteroni, një hormon që burrat kanë nevojë për zgjimin seksual, zakonisht është i lartë në të 20-at tuaja, dhe po kështu edhe shtytja juaj seksuale. Por është gjithashtu një kohë kur mund të ndiheni të shqetësuar për seksin për shkak të përvojës. Kjo mund të jetë pjesë e 8%, ndoshta dhe më shumë, e burrave që në të 20-at e tyre raportojnë mosfunksionim erektil (ED). Gjendja mund të ndodhë për shkak të një problemi mjekësor, shëndetit mendor ose madje të jetë një shenjë se jeni në rrezik për sëmundje të zemrës. Flisni me mjekun tuaj për simptomat tuaja.

Gratë: Të 20-tat tuaja

Ka të ngjarë të jeni më pjellore nga adoleshenca juaj deri në fund të të 20-ave sesa në vitet që pasojnë. Kjo mund t’ju bëjë më të zgjedhur edhe kur bëni seks, megjithëse nuk është e qartë saktësisht pse. Në fakt, shkencëtarët mendojnë se dëshira e femrave mund të rritet ashtu si pjelloria fillon të bjerë nga fundi i të 20-ave.

Burrat: Të 30-at dhe fillimi i të 40-ve

Shumë burra vazhdojnë të kenë një lëvizje të fortë seksuale gjatë këtyre viteve, megjithëse testosteroni fillon të ulet ngadalë rreth moshës 35 vjeç. Zakonisht bie me rreth 1% në vit, por mund të jetë më i shpejtë për disa burra. Kjo mund të ketë ndonjë efekt në shtysën tuaj seksuale.

Gratë: Të 30-at dhe fillimi i 40-ve

Kjo kohë e jetës mund të jetë kur dëshira juaj seksuale të jetë më e forta. Një studim tregoi se gratë midis 27 dhe 45 vjeç kishin fantazi seksuale më të shpeshta dhe më intensive sesa gratë më të reja ose të moshuara. Ato gjithashtu bënin më shumë seks dhe kishin më shumë të ngjarë ta kryenin më shpejt në një marrëdhënie.

Gratë: Të bësh fëmijë

Në çdo moshë, shtatzënia dhe lindja e fëmijës kanë një ndikim të madh në jetën tuaj seksuale, por është e ndryshme për të gjithë. Trupi dhe hormonet tuaja ndryshojnë gjatë gjithë shtatzënisë. Kjo mund të nënkuptojë një rritje të epshit disa herë, veçanërisht gjatë tremujorit të dytë dhe mungesë dëshire për të tjerët. Gjithashtu, mund të shqetësoheni nëse është e sigurt të bëni seks ndërsa jeni shtatzënë. (Zakonisht është, por pyesni mjekun tuaj nëse nuk jeni të sigurta.) Ushqyerja me gji, rritja e fëmijëve dhe puna tjetër mund të ndikojë gjithashtu në kohën, energjinë dhe interesin që keni për të bërë aktivitet seksual.

Burrat: Të 50-tat dhe përtej

Nëse keni shëndet të mirë fizik dhe mendor, nuk ka asnjë arsye që të mos vazhdoni të shijoni jetën tuaj seksuale ndërsa plakeni. Kjo bëhet më e zakonshme kur plakeni. Ereksionet tuaja mund të ndodhin më rrallë dhe mund të jenë më pak të forta. Por nuk është vetë mosha që e shkakton problemin po aq sa problemet shëndetësore që bëhen më të zakonshme me moshën, si sëmundjet e zemrës, diabeti, kolesteroli i lartë dhe mbipesha dhe ilaçet që i trajtojnë ato. Mjeku juaj mund të flasë me ju rreth mundësive tuaja për trajtimin e çrregullimit erektil.

Gratë: Të 50-tat dhe përtej

Rreth moshës 50 vjeç, një “fole bosh” ose më pak shqetësime për të mbetur shtatzënë mund t’i bëjë disa gra më të interesuara për seks. Por ndërsa shkoni drejt menopauzës, nivelet e estrogjenit bien, gjë që mund të qetësojnë pak epshin tuaj dhe të çojë në thatësi të vaginës. Afshet e nxehta, ankthi, shtimi i peshës dhe problemet e gjumit gjithashtu mund t’ju bëjnë më pak të disponuar. Pyesni mjekun për ilaçe, hormone, lubrifikim dhe trajtime të tjera.

Burrat: Nuk është vetëm Testosteroni

Ju duhen testosteronet për t’u eksituar, por nuk është e qartë se sa. Mund të ndryshojë nga personi në person. Dhe megjithëse është e vërtetë, nivelet tuaja bien me kalimin e moshës, shkencëtarët nuk e dinë saktësisht se si kjo ndikon në dëshirën për seks. Disa burra me testosteron “të ulët” shfaqin seks normal, ndërsa të tjerët me nivele të larta kanë probleme seksuale. Çështje të tjera mjekësore, aftësia fizike dhe shëndeti mendor mund të jenë faktorë më të rëndësishëm.

Doktori mund të ndihmojë

Flisni me mjekun tuaj për çdo çështje që ka të bëjë me dëshirën tuaj seksuale, pasi ato mund të jenë shenjë e një gjendjeje shëndetësore. Nëse përgjigjja juaj fizike është problemi, mjeku mund t’ju përshkruajë hormonet që mund të rrisin prirjen e përgjithshme seksuale (estrogjeni për gratë, testosteroni për burrat), ose ilaçe që rrisin zgjimin seksual: sildenafil (Viagra) dhe tadalafil (Cialis) për burrat dhe bremelanotid (Vyleesi) dheflibanserin (Addyi) për gratë.

Flisni rreth saj

Pyeteni partnerin për nevojat dhe dëshirat e tyre dhe bisedoni edhe për tuajat. Mos kini frikë të provoni gjëra të reja ndërsa trupat tuaj evoluojnë dhe faza juaj e jetës ndryshon. Kjo mund të ndihmojë që ju dhe partneri juaj të jeni të angazhuar dhe të interesuar për seks. Jini të sinqertë në lidhje me kënaqësinë tuaj fizike dhe emocionale. Mund të jetë edhe një ide e mirë të lini mënjanë kohë të caktuara për të qenë intim. /Lajmi.net/