Si dy pëllumba, Brikena dhe Mateo shfaqen më të dashuruar se kurrë

Ish-banorja e “BBVA”, Brikena Selmani ka “goditur” rrjetin ditën e sotme. Ajo ka publikuar “2 fotografi në 1” ku shihet krahë Mateos. Në pamje shihen të dy së bashku në një ambient veror ndërsa vëmendja ishte te mbishkrimi i modeles. “Një lule për lulen” ka shkruar krahas fotografisë. Kujtojmë që dyshja kanë nisur lidhjen gjatë…

ShowBiz

04/08/2026 15:43

Ish-banorja e “BBVA”, Brikena Selmani ka “goditur” rrjetin ditën e sotme.

Ajo ka publikuar “2 fotografi në 1” ku shihet krahë Mateos.

Në pamje shihen të dy së bashku në një ambient veror ndërsa vëmendja ishte te mbishkrimi i modeles.

“Një lule për lulen” ka shkruar krahas fotografisë.

Kujtojmë që dyshja kanë nisur lidhjen gjatë qendrimit në “BBVA” dhe akoma po vzhdojnë të jenë bashkë duke shijuar çdo moment.

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