Si dy pëllumba, Brikena dhe Mateo shfaqen më të dashuruar se kurrë
Ish-banorja e “BBVA”, Brikena Selmani ka “goditur” rrjetin ditën e sotme. Ajo ka publikuar “2 fotografi në 1” ku shihet krahë Mateos. Në pamje shihen të dy së bashku në një ambient veror ndërsa vëmendja ishte te mbishkrimi i modeles. “Një lule për lulen” ka shkruar krahas fotografisë. Kujtojmë që dyshja kanë nisur lidhjen gjatë…
ShowBiz
Ish-banorja e “BBVA”, Brikena Selmani ka “goditur” rrjetin ditën e sotme.
Ajo ka publikuar “2 fotografi në 1” ku shihet krahë Mateos.
Në pamje shihen të dy së bashku në një ambient veror ndërsa vëmendja ishte te mbishkrimi i modeles.
“Një lule për lulen” ka shkruar krahas fotografisë.
Kujtojmë që dyshja kanë nisur lidhjen gjatë qendrimit në “BBVA” dhe akoma po vzhdojnë të jenë bashkë duke shijuar çdo moment.