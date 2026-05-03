“Shuhet” ëndrra e Pejës, Trepça kualifikohet në finale

03/05/2026 21:42

Skuadra e KB Trepçës ka shënuar fitore ndaj KB Pejës dhe është kualifikuar në finalen e madhe të play-offit të Superligës së Kosovës.

Mitrovicasit shënuan fitore me rezultatin 96:103.

Basketbollisti me më së shumti pikë në këtë ndeshje ishte, Bracey i Pejës – me 31 pikë, katër kërcime dhe tetë asiste.

Kurse te Trepça më i miri në fushë ishte Vining – me 24 pikë, tri kërcime dhe tri asistime.

