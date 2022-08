Shuhen gjasat e Barcelonës për Azpilicuetan, pasi ky i fundit rinovoi me Chelsean Cesar Azpilicueta do të jetë lojtar i Chelsea edhe për dy vite të tjera. Lajmin e ka bërë të ditur ekipi i ‘Bluve të Londrës’, në faqen e tyre, transmeton lajmi.net. Mbrojtësi së fundmi ishte i lidhur me një largim drejt ‘Camp Nou’, por ai zgjodhi të rinovojë me ekipin londinez. Spanjolli do të jetë…