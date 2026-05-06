Shtyrja e vendimit përfundimtar, Behrami: Specialja po ia kalon edhe gjykatave jugosllave

06/05/2026 08:52

Vendimi përfundimtar në rastin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë është shtyrë për 20 korrik.

Ish-deputeti i PDK-së, Artan Behrami, mbrëmë në Klan Kosova, ka deklaruar se shtyrja e veridikit do të rrisë mosbesimin e qytetarëve shqiptarë për Gjykatën Speciale.

Madje, sipas tij Gjykata Speciale në Hagë po ia kalon gjykatave jugosllave.

“Ata kanë qëndruar tash e gjashtë vjet në paraburgim. Nuk ka gjykatë në botën demokratike, që i ka mbajt ose është duke i mbajtur dikë në paraburgim kaq gjatë. Madje edhe në Rusi është diku ¾ vjet koha që është mbajt një person në paraburgim. Pra ne po flasim për një gjykatë tërësisht politike, e cila është duke ia kaluar edhe gjykatave jugosllave dhe të Titës,për nga përndjekja politike, për nga shkelja e të drejtave të njeriut, për nga shtyrja e proceseve gjyqësore”, tha Behrami.

