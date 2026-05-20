Shtohen shqetësimet për ndërhyrje në orientimin politik të votuesve serbë
Problematika e ndërhyrjeve dhe trysnisë ndaj votuesve serbë në Kosovë është rikthyer në fokus pas arrestimit të shtatë personave të dyshuar për cenim të votës së lirë.
Institucionet e drejtësisë po i hetojnë pretendimet për presion dhe shantazh ndaj qytetarëve serbë, me qëllim orientimin e tyre politik në favor të Listës Serbe.
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka deklaruar se qytetarët e komunitetit serb po përballen me kërcënime dhe kushtëzime të vazhdueshme, duke e cilësuar këtë fenomen si një ndër format më të rënda të ndërhyrjes politike në vitet e fundit. Sipas tij, ndikimi i Beogradit ndaj votuesve serbë në Kosovë po manifestohet përmes strukturave që synojnë kontroll politik dhe institucional.
“Serbia vazhdimisht mundohet të ketë elemente të saj, përmes së cilave dëshiron të krijojë dualizma shtetërorë brenda territorit tonë sa i përket funksionimit të institucioneve, shërbimeve publike. Ato janë veprime ilegale në shtetin tonë të pavarur. Republika jonë i ka pushtetet e ndara, ne jemi ekzekutivi, legjislativi nuk është funksional, por gjyqësori e prokuroria vendosin në mënyrë të pavarur. E kanë mbështetjen e plotë të qeverisë për ta mbrojtur sundimin e ligjit dhe zbatimin e tij të plotë pa dallim. S’ka të bëjë me etninë e asnjë qytetari që ndalohet, kjo ka të bëjë me dyshimet mbi veprimet e tyre”, ka thënë Kurti.
Analisti politik Sadik Zeqiri, vlerëson se presioni ndaj votuesve serbë që nuk mbështesin Listën Serbe buron drejtpërdrejt nga strukturat politike të Beogradit.
“Kosova ka nevojë për një votë ndryshe në veriun e Kosovës, sepse atje çdo votë që bëhet, përderisa dalin të votojnë në grumbuj e turma për të shkuar për të votuar, janë të shantazhuar dhe është e blerë vota e tyre dhe prandaj dëshirojnë që votën e tyre ta drejtojnë nga Lista Serpska, kah ajo parti e cila merr frymë kah Beogradi”, ka thënë Zeqiri.
Nga ana tjetër, Instituti i Kosovës për Demokraci thekson se çdo formë e trysnisë ndaj votuesve përbën vepër penale dhe kërkon reagim konkret nga organet e drejtësisë.
“Ligjërisht, sipas Kodit Penal të Kosovës, kjo vepër është e ndëshkueshme penalisht dhe të gjithë ata persona që e kryejnë këtë vepër penale mund të dënohen nga gjykata nga 1 deri në 5 vite burgim efektiv. Prandaj, vetëm mjafton të ketë aktivizim të Prokurorisë së Shtetit dhe të mblidhen informata të sigurta që dëshmojnë se eksponentë të partive të caktuara po bëjnë trysni duke kanosur qytetarët e një komuniteti të caktuar, të cilët po orientohen pak a shumë se si të votojnë. Në rrethana se nuk bëjnë një veprim të tillë, do të penalizohen me shkarkim nga puna, qoftë edhe me mjete të tjera të ndaluara edhe ligjërisht”, ka thënë Vullnet Bugaqku, Instituti i Kosovës për Demokraci
RTK ka konfirmuar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë se shtatë personat e arrestuar për veprën penale “Cenimi i përcaktimit të votës së lirë” mbajnë pozita udhëheqëse në institucione arsimore dhe qendra mjekësore. Njëri prej tyre është edhe asamblist në Komunën e Graçanicës.
Prokuroria ka bërë të ditur se, brenda afatit ligjor, do të shqyrtohet mundësia për caktimin e masave të sigurisë ndaj të dyshuarve./rtk