Shtime: Shtie me armë zjarri në aheng familjar, shoqërohet në polici 24-vjeçari Policia e stacionit në Shtime sot rreth orës 13:00 ka pranuar një informacion se në Carralevë të Shtimes, në një aheng familjar kishte të shtëna me armë zjarri. Policia ka dalë në vendngjarje dhe ka identifikuar personin me inicialet D.B. (24), tek i cili është gjetur arma me të cilën dyshohet se ka shtënë gjatë…