Shtëpia e Bardhë thotë se shkurtimet e vendeve të punës janë ‘të afërta’ pa asnjë fund të mbylljes së punës në horizont
Shtëpia e Bardhë thotë se pushimet masive nga puna të punonjësve federalë amerikanë do të fillojnë brenda dy ditësh, ndërsa legjislatura shkëmben akuza për mbylljen e parë të qeverisë në pothuajse shtatë vjet. Mbyllja filloi të mërkurën pasi republikanët dhe demokratët në Kongres nuk arritën të bien dakord për një plan të ri shpenzimesh para…
Bota
Shtëpia e Bardhë thotë se pushimet masive nga puna të punonjësve federalë amerikanë do të fillojnë brenda dy ditësh, ndërsa legjislatura shkëmben akuza për mbylljen e parë të qeverisë në pothuajse shtatë vjet.
Mbyllja filloi të mërkurën pasi republikanët dhe demokratët në Kongres nuk arritën të bien dakord për një plan të ri shpenzimesh para afatit të mesnatës.
Ka pak shenja se secila palë është e gatshme të bëjë kompromis, dhe votimi për t’i dhënë fund mbylljes dështoi vetëm disa orë pasi ajo filloi, shkruan BBC.
Senati është mbyllur që atëherë, duke ngritur frikën se mbyllja mund të zvarritet dhe të kërcënojë qindra mijëra vende pune, si dhe të rrezikojë t’i kushtojë ekonomisë amerikane miliarda në humbje prodhimi.
Në një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë të mërkurën pasdite, Zëvendëspresidenti JD Vance bëri një paraqitje të rrallë së bashku me Sekretaren e Shtypit Karoline Leavitt dhe akuzoi Demokratët se po luajnë lojëra politike.
“Nëse janë kaq të shqetësuar për efektin që kjo po ka tek populli amerikan, dhe duhet të jenë, ajo që duhet të bëjnë është të rihapin qeverinë, jo të ankohen se si reagojmë,” tha ai.
Ndërkohë, Leavitt tha se shkurtimet masive të vendeve të punës do të ndodhin brenda dy ditësh. “Ndonjëherë duhet të bësh gjëra që nuk dëshiron t’i bësh,” tha ajo, duke shtuar se “Demokratët na kanë vënë në këtë pozicion”.
Ky ishte sulmi i fundit në atë që ka qenë një lojë e hidhur fajësimi midis të dyja partive, me demokratin kryesor të Senatit Chuck Schumer që më parë akuzoi Republikanët se po përpiqen të “ngacmojnë” Demokratët që të pranojnë planin e tyre të financimit.
ANALIZA: Katër mënyra se si kjo mbyllje mund të përfundojë
Vende pune, udhëtime, parqe kombëtare – çfarë ndikimi do të ketë mbyllja e SHBA-së?
Pse qeveria amerikane është mbyllur dhe çfarë ndodh tani
Demokratët duan të sigurojnë garanci për financimin e kujdesit shëndetësor përpara se të bien dakord për një marrëveshje shpenzimesh, ndërsa republikanët duan të përdorin një masë të përkohshme për ta mbajtur qeverinë të hapur deri në mesin e nëntorit dhe të financuar në nivelet aktuale.
Demokratët kanë thënë se lejuan qeverinë të mbyllet në një përpjekje për të negociuar për të kursyer përfitimet e kujdesit shëndetësor për amerikanët me të ardhura të ulëta. Ata kanë thënë se përpjekjet për të negociuar me republikanët për këto përfitime deri më tani kanë qenë të pasuksesshme.
“Pse po i bojkotojnë negociatat? Nuk e kam parë kurrë këtë në jetën time”, tha senatori Chris Murphy, një demokrat nga Connecticut, për republikanët. “Çështja është se qeveria do të hapet kur republikanët ta marrin seriozisht çështjen e të folurit me demokratët.”