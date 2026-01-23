Shtëpia e Bardhë publikon foto me Trumpin dhe Osmanin pas nënshkrimit të Kartës së Paqes

Faqja e Shtëpisë së Bardhë në rrjetin social X ka ndarë një fotografi të presidentit amerikan Donald Trump, i rrethuar me liderë të tjerë. Menjëherë prapa tij shihet edhe homologia e tij nga Kosova, Vjosa Osmani, e cila ishte ndër nënshkrueset e Kartës së Bordit të Paqes. “Besoj fuqishëm në lidershipin e presidentit Trump dhe…

Lajme

23/01/2026 22:07

Faqja e Shtëpisë së Bardhë në rrjetin social X ka ndarë një fotografi të presidentit amerikan Donald Trump, i rrethuar me liderë të tjerë.

Menjëherë prapa tij shihet edhe homologia e tij nga Kosova, Vjosa Osmani, e cila ishte ndër nënshkrueset e Kartës së Bordit të Paqes.

“Besoj fuqishëm në lidershipin e presidentit Trump dhe ekipit të tij. Kjo është për të shpëtuar jetë. [Paqja] nuk është gjithmonë e lehtë për ta arritur, por mund të mundësohet me bashkimin e të gjithëve”, kishte deklaruar Osmani pas nënshkrimit.

 

Artikuj të ngjashëm

January 23, 2026

Erdogan pret në takim kryediplomatët nga Ballkani, pjesëmarrëse edhe Gërvalla e...

Lajme të fundit

Erdogan pret në takim kryediplomatët nga Ballkani, pjesëmarrëse...

Ymeri akuzon Qeverinë dhe KEK-un për manipulim me...

Hasani hedh dyshime mbi rezultatin e zgjedhjeve: ‘300-400...

Ademi viziton klubet kosovare në fazën përgatitore në...