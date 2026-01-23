Shtëpia e Bardhë publikon foto me Trumpin dhe Osmanin pas nënshkrimit të Kartës së Paqes
Lajme
Faqja e Shtëpisë së Bardhë në rrjetin social X ka ndarë një fotografi të presidentit amerikan Donald Trump, i rrethuar me liderë të tjerë.
Menjëherë prapa tij shihet edhe homologia e tij nga Kosova, Vjosa Osmani, e cila ishte ndër nënshkrueset e Kartës së Bordit të Paqes.
“Besoj fuqishëm në lidershipin e presidentit Trump dhe ekipit të tij. Kjo është për të shpëtuar jetë. [Paqja] nuk është gjithmonë e lehtë për ta arritur, por mund të mundësohet me bashkimin e të gjithëve”, kishte deklaruar Osmani pas nënshkrimit.