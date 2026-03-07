Shpërthime të fuqishme tronditën aeroportin kryesor të Teheranit
Shpërthime kanë tronditur një nga aeroportet kryesore tregtare të Teheranit , me dëshmitarë okularë që raportojnë një aeroplan që digjet në pistë.
Izraeli më parë tha se po niste një valë të re sulmesh ndaj Iranit, shkruan BBC, transmeton kosovapress.
Presidenti Trump ka thënë se nuk do të ketë “asnjë marrëveshje” me Iranin përveç “dorëzimit pa kushte”.
Ai thotë se pas çdo kapitullimi, Irani duhet të zgjedhë një udhëheqës të ri të pranueshëm për administratën e tij.
Duke iu përgjigjur raportimeve se Rusia ka ndihmuar Iranin, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth i tha CBS News se Trump është “i vetëdijshëm se kush po flet me kë”.
Banorët e Teheranit i thonë BBC Persian se “nata e kaluar ishte nata më e keqe” deri më tani dhe përshkruajnë sulmet “çdo disa orë”.
Ministria e Shëndetësisë e Libanit thotë se ka pasur 217 vdekje që nga fillimi i sulmeve izraelite, ndërsa shpërthime të mëdha janë parë në Bejrut.
Ministria e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar njofton se është nisur një fluturim i dytë çarter që transportonte shtetas britanikë të bllokuar nga Omani.