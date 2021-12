‘Shpërthen’ COVID-19 te Tottenham, gjashtë lojtarë rezultojnë pozitivë

Raportet sugjerojnë se deri në gjashtë lojtarë të ekipit të parë (ende pa emër) dhe dy anëtarë të stafit kanë rezultuar pozitivë për COVID-19, me vetëm dy ditë deri në ndeshjen e tyre të ardhshme, transmeton lajmi.net.

Vjen në momentin më të keq të mundshëm për Spurs, të cilët ende nuk e kanë konfirmuar kualifikimin e tyre nga faza e grupeve të Ligës së Konferencës së Evropës dhe po afrojnë edhe ndeshjet vendimtare të Premierligë.

Ata që u kthyen në teste pozitive të rrjedhës anësore do të bëjnë tani një test PCR për të konfirmuar rezultatet dhe nëse do të kthehen gjithashtu pozitivë, të prekurit do të duhet të izolohen për 10 ditë, përveç nëse testi negativ do të dalë ndërkohë.

Trajneri i ri Antonio Conte ka Spurs në formë të mirë dhe është në vendin e pestë në Premierligë, vetëm dy pikë larg rivalit londinez West Ham, i cili zë vendin e katërt dhe të fundit të kualifikimit në Ligën e Kampionëve.

Megjithatë, Tottenham ka një ndeshje në dorë, pasi ndeshja e tyre si mysafir i Burnley u shty për shkak të një shiu të dendur dhe të zgjatur bore që la të paluajtshëm fushën.

Kjo nuk do të ishte hera e parë që Premierligë ka parë që COVID-19 të ndikojë skuadrat, me Manchester City që regjistroi katër teste pozitive dhjetorin e kaluar, të cilat detyruan udhëtimin e tyre në “Goodison Park” për t’u përballur me Everton të riorganizohej.

Vetë Spurs kanë pasur ndeshje të mëparshme të prekura nga COVID-19 pasi ndeshja e tyre kundër Fulham sezonin e kaluar u shty, për shkak të rasteve pozitive në skuadrën e Cottagers.

Periudha e ngarkuar dhjetor-janar do të ishte koha më e keqe për të pezulluar ndeshjet, me Spurs ende në “Carabao Cup”, ku ata presin West Ham, dhe raundin e tretë të FA Cup, i cili do të shohë Morecambe të udhëtojë në stadiumin “Tottenham Hotspur”./Lajmi.net/