Shpërndahet një video e Mefail Bajqinovcit ku i thoshte Agim Bahtirit se s’ka bërë asgjë për Mitrovicën
Analisti politik, Armend Demaku, ka shpërndarë një video të bashkëpartiakëve të LVV’së, Mefail Bajqinovcit dhe Agim Bahtirit, ku ballafaqohen me njëri tjetrin, njëri në cilësinë e gazetarit e tjetri të politikanit. Në debat, po diskutonin për punët që s’janë kryer në Mitrovicë. Bajqinovci, i drejtohej Bahtirit me fjalët, “kurgjë s’keni bë deri tash. Deri më…
Lajme
Analisti politik, Armend Demaku, ka shpërndarë një video të bashkëpartiakëve të LVV’së, Mefail Bajqinovcit dhe Agim Bahtirit, ku ballafaqohen me njëri tjetrin, njëri në cilësinë e gazetarit e tjetri të politikanit.
Në debat, po diskutonin për punët që s’janë kryer në Mitrovicë.
Bajqinovci, i drejtohej Bahtirit me fjalët, “kurgjë s’keni bë deri tash. Deri më sot nuk po shohim anjë rezultat për investime”.
Ndërkaq, Agim Bahtiri, atëkohë, i referohej vetes si “legjendë”.