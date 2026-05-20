​Shpaloset pakoja për mbeturinat, qeveria ka shpërblime e ndëshkime për komunat

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, shpalosi sot Pakon për Mbeturinat, me të cilën synon ta përmirësojë gjendjen në sektorin e menaxhimit të mbeturinave. Duke e duke e quajtur këtë sektor si pikën më neuralgjike në tërë sistemin institucional në Kosovë, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, tha se për këtë pako, qeveria ka ndarë 1…

Lajme

20/05/2026 13:03

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, shpalosi sot Pakon për Mbeturinat, me të cilën synon ta përmirësojë gjendjen në sektorin e menaxhimit të mbeturinave.

Duke e duke e quajtur këtë sektor si pikën më neuralgjike në tërë sistemin institucional në Kosovë, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, tha se për këtë pako, qeveria ka ndarë 1 milionë euro.

Ndërkaq, ministrja në detyrë e Mjedisit, Fitore Pacolli -Dalipi, bëri me dije se nuk do të lejohet më gjendja me mbeturina të grumbulluara në kryeqytet dhe në qytetet e tjera të Kosovës, duke kërkuar përgjegjësi më të madhe institucionale në këtë drejtim.

Për më tepër, ajo paralajmëroi se pakoja parasheh edhe shpërblimin dhe ndëshkimin e komunave që nuk e kryejnë punën e tyre. Kjo duke iu ndarë fonde nëse e bëjnë punën si duhet, apo duke iu ndal buxhet nëse dështojnë në menaxhimin e mbeturinave.

Artikuj të ngjashëm

May 20, 2026

Pak para zgjedhjeve, Arben Vitia nënshkruan Udhëzimin e ri për specializime,...

May 20, 2026

Transfere të reja, Kurti e merr në ekip ish-nënkryetaren e LDK-së

May 20, 2026

Dënohet Milaim Zeka për shmangie nga tatimi

May 20, 2026

Mickoski i shqetësuar nga protestat e studentëve për gjuhën shqipe: Nuk...

May 20, 2026

Gjenerali amerikan i NATO’s thotë se tërheqja e trupave amerikane nga...

May 20, 2026

Raporti tronditës i BBC nga Agfanistani: Babai i mbytur në borxhe...

Lajme të fundit

Pak para zgjedhjeve, Arben Vitia nënshkruan Udhëzimin e...

Transfere të reja, Kurti e merr në ekip ish-nënkryetaren e LDK-së

THE VICTOR po rikthehet fuqishëm me një super...

Dënohet Milaim Zeka për shmangie nga tatimi