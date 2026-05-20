Goditet grupi që shpërndante drogë pranë shkollave në Kavajë, arrestohen 9 persona
Policia e Durrësit ka arrestuar 9 persona dhe ka shpallur në kërkim 3 të tjerë pasi dyshohet se shpërndanin lëndë narkotike në afërsi të shkollave në qytetin e Kavajës.
Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar sasi të lëndëve narkotike Kokainë dhe Cannabis Sativa, të ndara në doza, si dhe disa telefona celularë.
Operacioni “Cleaning 4” u organizua pas hetimeve të nisura mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë operative, për një grup personash që ushtronin aktivitet kriminal në shitjen e lëndëve narkotike pranë shkollave në Kavajë.
Si rezultat i veprimeve hetimore dhe operacionale, u bë i mundur dokumentimi ligjor i aktivitetit kriminal të personave të përfshirë në këtë rrjet, si dhe ekzekutimi i masës së sigurisë “Arrest në burg” për 9 nga 12 shtetasit e akuzuar për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
Konkretisht, masa e sigurisë është ekzekutuar për 9 shtetas të moshave 20 deri në 48 vjeç, të gjithë banues në Kavajë.
Ndërkohë, 3 persona të tjerë janë shpallur në kërkim dhe vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tyre.
Nga hetimet dyshohet se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, ushtronin aktivitetin e paligjshëm të shitjes së lëndëve narkotike në afërsi të shkollave të qytetit të Kavajës.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme hetimore.