Shpallet i pafajshëm kryeinspektori Bedri Halimi në rastin “Brezovica”

Kryeinspektori i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), Bedri Halimi, është shpallur i pafajshëm në rastin e njohur si “Brezovica”. Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar avokati i tij, Haxhi Millaku, i cili ka bërë të ditur se aktgjykimi ndaj Halimit është shpallur sot. Me këtë vendim përfundon procesi gjyqësor ndaj Halimit në…

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22/09/2026 16:14

Kryeinspektori i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), Bedri Halimi, është shpallur i pafajshëm në rastin e njohur si “Brezovica”.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar avokati i tij, Haxhi Millaku, i cili ka bërë të ditur se aktgjykimi ndaj Halimit është shpallur sot.

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