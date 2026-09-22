Shpallet i pafajshëm kryeinspektori Bedri Halimi në rastin “Brezovica”
Kryeinspektori i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), Bedri Halimi, është shpallur i pafajshëm në rastin e njohur si “Brezovica”. Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar avokati i tij, Haxhi Millaku, i cili ka bërë të ditur se aktgjykimi ndaj Halimit është shpallur sot. Me këtë vendim përfundon procesi gjyqësor ndaj Halimit në…
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Kryeinspektori i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), Bedri Halimi, është shpallur i pafajshëm në rastin e njohur si “Brezovica”.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar avokati i tij, Haxhi Millaku, i cili ka bërë të ditur se aktgjykimi ndaj Halimit është shpallur sot.