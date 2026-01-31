Shpallen rezultatet përfundimtare, ky është rezultati i partive

31/01/2026 10:25

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, ka shpallur sot rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të mbajtura më 28 dhjetor.

Sipas rezultateve zyrtare të publikuara nga KQZ, Lëvizja Vetëvendosje ka dalë forcë e parë politike, duke siguruar mbi gjysmën e votave të qytetarëve, raporton lajmi.net

Rezultatet për subjektet kryesore politike janë si në vijim:

Lëvizja Vetëvendosje (LVV) – 51.10%

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) – 20.19%

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) – 13.24%

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) – 5.50%

Lista Srpska – 4.49%

Me këto rezultate, procesi zgjedhor konsiderohet i përmbyllur zyrtarisht, ndërsa pritet ndarja e mandateve dhe hapat e mëtejmë drejt formimit të institucioneve të reja./Lajmi.net/

