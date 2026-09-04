Shkundet Shqipëria, tërmet në zonën e Elbasanit
Një lëkundje e lehtë sizmike është regjistruar gjatë ditës së sotme në zonën e Elbasanit, duke shkaktuar vetëm reagim të momentit te banorët lokalë. Sipas të dhënave paraprake nga rrjeti sizmologjik, tërmeti ka pasur një magnitudë prej 2.8 të shkallës Rihter. Lëkundja është lokalizuar me epiqendër në fshatin Tregan, vetëm 7 kilometra larg qytetit të…
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Një lëkundje e lehtë sizmike është regjistruar gjatë ditës së sotme në zonën e Elbasanit, duke shkaktuar vetëm reagim të momentit te banorët lokalë.
Sipas të dhënave paraprake nga rrjeti sizmologjik, tërmeti ka pasur një magnitudë prej 2.8 të shkallës Rihter.
Lëkundja është lokalizuar me epiqendër në fshatin Tregan, vetëm 7 kilometra larg qytetit të Elbasanit, dhe ka pasur një thellësi prej rreth 10 kilometrash, shkruan JOQ Albania.
Për shkak të intensitetit të ulët, nga kjo lëkundje nuk raportohet për asnjë dëm material apo probleme për banorët e zonës.