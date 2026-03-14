Shkruhet historia, Dowman i Arsenalit bëhet golashënuesi më i ri në histori të Premierligës

Ndeshja e sotme ishte një e veçantë për talentin 16-vjeçar të Arsenalit, Max Dowman. Kjo pasi që ai shënoi gol ndaj Evertonit, duke u bërë edhe golashënuesi më i ri në histori të Premierligës angleze. Ai theu rekordin që e mbante deri më tani ylli i Liverpoolit, Rio Ngumoha. Kujtojmë se “Topçinjtë”, fituan ndaj Evertonit…

Sport

14/03/2026 21:41

