Shkruhet historia, Dowman i Arsenalit bëhet golashënuesi më i ri në histori të Premierligës
Ndeshja e sotme ishte një e veçantë për talentin 16-vjeçar të Arsenalit, Max Dowman. Kjo pasi që ai shënoi gol ndaj Evertonit, duke u bërë edhe golashënuesi më i ri në histori të Premierligës angleze. Ai theu rekordin që e mbante deri më tani ylli i Liverpoolit, Rio Ngumoha. Kujtojmë se “Topçinjtë”, fituan ndaj Evertonit…
