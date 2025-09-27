Shkelje e kufirit me dron – Ukraina akuzon Hungarinë
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës ka publikuar një hartë të detajuar që tregon rrugën e një droni pa pilot (UAV), i cili dy herë ka shkelur kufirin e Ukrainës nga ana e Hungarisë. Ky dron ka fluturuar mbi rajonin e Zakarpattias në lartësi të ndryshme, duke shkaktuar shqetësime serioze për sigurinë…
Bota
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës ka publikuar një hartë të detajuar që tregon rrugën e një droni pa pilot (UAV), i cili dy herë ka shkelur kufirin e Ukrainës nga ana e Hungarisë.
Ky dron ka fluturuar mbi rajonin e Zakarpattias në lartësi të ndryshme, duke shkaktuar shqetësime serioze për sigurinë kombëtare të Ukrainës
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky reagoi publikisht për këtë incident, duke e konsideruar shkeljen e kufirit si një provokim të rrezikshëm dhe duke kërkuar hetim të menjëhershëm mbi ngjarjen.
Ai theksoi rëndësinë e ruajtjes së integritetit territorial të vendit dhe i bëri thirrje partnerëve ndërkombëtarë për mbështetje në mbrojtjen e kufijve ukrainas.
Megjithatë, autoritetet hungareze mohuan kategorikisht çdo përfshirje në këtë ngjarje.
“Presidenti Zelensky po humb mendjen për shkak të obsesionit të tij anti-hungarez. Tani ai po fillon të shohë gjëra që në të vërtetë nuk ekzistojnë”, deklaroi ministri i Jashtëm i Hungarisë, Peter Szijjarto.
Sipas tyre, raportimet e Shtabit të Përgjithshëm të Ukrainës janë të pabaza dhe kanë për qëllim tensionimin e marrëdhënieve dypalëshe.
Ky incident vjen në një moment të ndjeshëm dhe e rëndon më tej situatën e tensionuar tashmë midis Ukrainës dhe Hungarisë.
Marrëdhëniet mes dy vendeve kanë qenë të vështira për shkak të disa çështjeve politike dhe historike, dhe ngjarje të tilla rrezikojnë të përkeqësojnë situatën duke rritur mosbesimin dhe konfliktet diplomatike.