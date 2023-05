Shkaktoi penallti në minutat e fundit, Shaw merr fajin: Nuk e di pse e ngrita dorën ashtu!

Ishte një penallti e realizuar nga mesfushori argjentinas, Alex MacAllister që i dha fitoren minimale 1 me 0 skaudrës së tij, shkruan Lajmi.net

Shkaktari i penalltisë ishte mbrojtësi anglez, Luke Shaw i cili në fakt e ka pranuar fajin pas ndeshjes.

“Më dhemb shumë. Nuk mund ta shpjegoj pse ngrita dorën ashtu lartë. Nuk duhej të ishte dora ime aty. Por ne vazhdojmë që të luftojmë për top katër, tashmë është në duart tona”, u shpreh futbollisti pas ndeshjes.

“Djajtë e Kuq” tani janë në pozitën e katërt me 63 pikë, katër më shumë se vendi i pestë, Liverpooli (59), që kjo e fundit ka një ndeshje më shumë./Lajmi.net/

🎙️ Luke Shaw: “It hurts a lot. I can't explain why my hand is up there. I got a little nudge but the hand should not be there. I've got to take it on the chin.

Top four is still in our hands." pic.twitter.com/bzHE0Vnrr9

