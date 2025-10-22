Shefi i NATO-s mohon se takimi i fundit Trump-Zelensky ishte një “katastrofë”

Shefi i NATO-s Mark Rutte ka folurpara një takimi me presidentin Donald Trump në Uashington. “A nuk është takimi juaj i sotëm një tregues se takimi i Presidentit Trump me Presidentin Zelensky të premten ishte një katastrofë totale?” – ishte pyetje që iu bë atij. Ai ka mohuar një gjë të tillë, duke thënë se…

22/10/2025 19:24

Shefi i NATO-s Mark Rutte ka folurpara një takimi me presidentin Donald Trump në Uashington.

“A nuk është takimi juaj i sotëm një tregues se takimi i Presidentit Trump me Presidentin Zelensky të premten ishte një katastrofë totale?” – ishte pyetje që iu bë atij.

Ai ka mohuar një gjë të tillë, duke thënë se kjo ishte e planifikuar më parë, raporton Sky News.

“Jo, aspak. Kjo ishte planifikuar më parë. Po i dërgoja mesazhe presidentit pas suksesit të madh në Gaza dhe thamë të kemi një takim në Uashington për të diskutuar se si mund ta zbatojmë tani vizionin e tij për paqen në Ukrainë.”

“Ishte një takim i mirë, ishte një takim i suksesshëm,” shtoi ai në lidhje me takimin Trump-Zelensky javën e kaluar.

