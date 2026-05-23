SHBA-ja përmend qymyrin dhe gazifikimin në Kosovë, në raportin e fundit të DASH-it
Në Raportin për Kongresin mbi Politikën e Shteteve të Bashkuara për Promovimin e Stabilitetit Rajonal dhe Prosperitetit në Ballkanin Perëndimor janë përfshirë edhe projektet energjetike me qymyr dhe gaz në Kosovë. Raporti përmend përmirësimet në termocentralet me qymyr në Kosovë, si dhe projektet për gazifikimin e qymyrit. Po ashtu, në dokument përmenden edhe kabllot shtesë…
Po ashtu, në dokument përmenden edhe kabllot shtesë të transmetimit, të cilat synojnë lidhjen e rrjeteve energjetike të Ballkanit Perëndimor me tregjet evropiane.
Sipas raportit, këto projekte konsiderohen të rëndësishme për forcimin e sigurisë energjetike dhe integrimin rajonal në tregun evropian të energjisë.
Mes të tjerash, në raport thuhet:
“Departamenti do të angazhohet në mënyrë aktive për të përkthyer interesin rajonal në marrëveshje tregtare. Projektet prioritare përfshijnë tubacionin e gazit Jugor të Ndërlidhjes midis Kroacisë dhe BiH; një ndërlidhës gazi të propozuar Serbi-Maqedoni e Veriut; zhvillimin e energjisë hidroelektrike në Shqipëri, BiH, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi; përmirësimet në termocentralet me qymyr të Kosovës dhe projektet e gazifikimit të qymyrit; dhe kabllo shtesë transmetimi që lidhin rrjetet e Ballkanit Perëndimor me tregjet evropiane. Angazhimi i sektorit privat të SHBA-së në këto projekte përparon qëllimin e Administratës për eliminimin e gazit të pasigurt rus në rajon dhe forcon aksesin në tregun e SHBA-së.”