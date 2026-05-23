Hapat e ardhshëm në dialogun Kosovë-Serbi, Sorensen jep detaje nga biseda me Konjufcën
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka konfirmuar vazhdimin e kontakteve me ministrin e Jashtëm të Kosovës, Glauk Konjufca, në kuadër të procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit.
Përmes një reagimi në platformën X, Sorensen bëri të ditur se bisedimet e fundit janë zhvilluar si vazhdim i takimit të mbajtur javën e kaluar në Bruksel, ku palët kishin diskutuar për ecurinë e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, transmeton lajmi.net.
“Pas takimit tonë javën e kaluar në Bruksel, vazhdova shkëmbimin me ministrin e Jashtëm të Kosovës, Glauk Konjufca, për dialogun e lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë”, ka deklaruar Sorensen.
Sipas tij, fokusi i diskutimeve ka qenë te hapat e ardhshëm që pritet të ndërmerren në kuadër të procesit negociues, përfshirë edhe çështjen e zbatimit të Ligjit për të Huajt, si dhe nevojën për vazhdimin e angazhimit konstruktiv nga të gjitha palët në dialog.
Ky komunikim vjen në një periudhë kur Bashkimi Evropian po intensifikon përpjekjet për të shtyrë përpara procesin e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, duke kërkuar zbatim konkret të marrëveshjeve të arritura dhe ruajtje të dialogut politik./lajmi.net/