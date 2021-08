Shaqiri ka pranuar kushtet e Lyonit, Liverpooli pret ofertën e duhur për të

Futbollisti i Liverpoolit, Xherdan Shaqiri është shumë afër të transferohet tek skuadra franceze, Lyon e cila po këmbëngul për transferimin e tij.

Sipas gazetarit italian, Fabrizio Romano, Shaqiri ka kompletuar marrëveshjen me Lyonin dhe ka arritur marrëveshje personale me klubin dhe tani mbetet vetëm marrëveshja finale me Liverpoolin që “Big Shaq” të transferohet në “Groupama Stadium”, transmeton lajmi.net.

Shaqiri në rast të transferimit do të nënshkruajë kontratë deri në vitin 2024 me gjigantët francezë.

Ndërkohë, Lyoni ka ofruar 6 milionë euro për Shaqirin, por problemi qëndron tek Liverpooli sepse “The Reds” dëshirojnë një shumë më të madhe për ta lënë të lirë kosovarin.

Negociatat janë duke vazhduar dhe nuk ka ende marrëveshje ndërmjet klubeve./Lajmi.net/

Xherdan Shaqiri has completed his agreement on personal terms with OL. Contract now ready until June 2024 – Shaqiri’s now pushing to join Ligue1 side, as @lequipe reporter. 🔴🇫🇷 #LFC

OL are offering €6m with add-ons, Liverpool want more. No agreement yet. Talks ongoing.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021