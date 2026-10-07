Shala për zgjedhjen e presidentes, Justina Shiroka-Pulës: Votimi u bë para skadimit të afatit

Avokati Hasan Shala ka komentuar zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës në postin e presidentes së Kosovës. Shala fillimisht e ka uruar presidenten e zgjedhur, duke i dëshiruar sukses gjatë mandatit të saj pesëvjeçar. “Së pari, më lejoni ta uroj presidenten dhe t’ia uroj detyrën. I dëshiroj sukses në detyrën e saj tash pesëvjeçare, i dëshiroj shëndet…

Lajme

07/10/2026 19:55

Avokati Hasan Shala ka komentuar zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës në postin e presidentes së Kosovës.

Shala fillimisht e ka uruar presidenten e zgjedhur, duke i dëshiruar sukses gjatë mandatit të saj pesëvjeçar.

“Së pari, më lejoni ta uroj presidenten dhe t’ia uroj detyrën. I dëshiroj sukses në detyrën e saj tash pesëvjeçare, i dëshiroj shëndet dhe punë”, ka deklaruar Shala në emisionin “Gazeta”, në kanal10.

Duke folur për aspektin kushtetues të procesit të zgjedhjes, Shala ka shprehur qëndrimin se Justina Shiroka-Pula është zgjedhur në përputhje me kompetencat kushtetuese, duke theksuar se, sipas tij, çështja kryesore lidhet me kohën kur është zhvilluar votimi.

“Konsideroj se u zgjodh në suaza të kompetencës së Kushtetutës, ngase votimi është bërë para skadimit të afatit prej 24 orësh. Numërimi, shpallja e rezultateve dhe dhënia e betimit u bënë jashtë këtij afati. Konsideroj që këto janë çështje teknike, por kryesore është se kemi të bëjmë me votimin që ka filluar para skadimit të afatit”, ka thënë Shala.

Artikuj të ngjashëm

October 7, 2026

63 minatorë ngujohen në horizontin e 11-të Trepçës

October 7, 2026

Hasani: Protestat masive të qytetarëve e detyruan Kurtin të lëshoj pe...

October 7, 2026

Avokati Smakiqi: Ligji i ri për Specialen duhet të zbatohet për...

October 7, 2026

Ambasadori hungarez: Presim të forcojmë bashkëpunimin me Presidenten Shiroka-Pula...

October 7, 2026

Irani paralajmëron bllokimin e disa rrugëve në Ngushticën e Hormuzit: Do...

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

Lajme të fundit

63 minatorë ngujohen në horizontin e 11-të Trepçës

Hasani: Protestat masive të qytetarëve e detyruan Kurtin...

Avokati Smakiqi: Ligji i ri për Specialen duhet...

Ambasadori hungarez: Presim të forcojmë bashkëpunimin me Presidenten...